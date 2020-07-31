Все модели Audi RS получат электрический двигатель 

Глава маркетингового отдела Audi Sport Рольф Михл заявил, что все новинки компании с логотипом RS получат единственный электрифицированный двигатель.

На все производительные автомобили Audi RS будет устанавливаться один единственный бестопливный силовой агрегат. По словам представителя компании, такое решение должно упростить разработку и позволить постепенно перевести на электрический привод весь модельный ряд.

Переход подразделения Audi Sport на абсолютно чистые двигатели только начинается, пока дилеры бренда предлагают единственную гибридную модель — универсал RS6 Avant. В основе её силовой установки лежит битурбированный V8, объёмом 4,0 литра, пару которому составляет стартер-генератор на 48 Вольт. Совместная мощность мотора достигает 591 лошадиной силы, а 8-ступенчатая коробка Tiptronic передаёт крутящий момент на фирменную систему полного привода Quattro.

Это оснащение позволяет разгоняться автомобилю до 250 км/ч, а первую «сотню» он разменивает за 3,6 секунды.