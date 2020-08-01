Как сохранить автомобильную резину в жару 

Автовладельцы, примерно следующие рекомендациям производителя, в сильную жару летом рискуют остаться без покрышек, сообщают аналитики издания «Автовзгляд» . Эксперты уверяют, что в большинстве случаев колеса оказываются перекаченными. И вот почему.

Отправляясь в дальние поездки, россияне обычно готовят автомобиль заранее, например, рано утром, когда в летнюю пору температура воздуха составляет около 15 градусов. Подкачивая шины, автовладельцы обычно ориентируются на показания, рекомендованные производителем: обычно это 2,4 «атмосферы». Учитывая, что в процессе езды, постоянно деформируясь, и от воздействия солнечных лучей резина имеет свойство нагреваться, то воздух внутри колеса расширяется, создавая дополнительное давление: до 3,2 «атмосферы».

Колесо автоматически становится перекаченным, что в свою очередь грозит его ускоренным изнашиванием. Кроме того, покрышка может лопнуть в дороге, а это уже прямая угроза жизни и здоровью водителю и пассажирам. В связи с этим аналитики рекомендуют в жару не слепо следовать советам производителя, а немного отступать от правил и перед дальними поездками снижать давление в шинах ниже установленной нормы.