Топ-5 авто, в которых сложнее всего менять масло 

Даже такая, казалось бы, простая процедура, как замена моторного масла, может стоить автовладельцу невероятных усилий и огромных сумм денег, сообщают аналитики издания «Автовзгляд». Журналисты выбрали пять моделей авто, в которых поменять техжидкость едва ли удастся самостоятельно.
Как правило, речь идет о суперкарах, владельцы которых явно не чинят автомобиль своими руками. На первом месте по сложности процедуры замены масла стоит Bugatti Veyron. Чтобы в двигателе оказалась новая смазка автослесарям приходится тратить по 27 часов. Все дело в том, что отработка сливается с силового агрегата Veyron с 16 отверстий. А чтобы до них добраться, необходимо снять колеса, тормозные механизмы, задние подкрылки и верхний обтекатель. Вся вышеперечисленная работа оценивается в сумму около 1 800 000 рублей.
На втором месте оказался спорткар Lamborghini Huracan LP: у него «всего» 8 сливных отверстий, доступ к которым обеспечивается через снятие технологической крышки с 50 болтами.
Третье место — у Porsche Carrera GT. В случае с этим автомобилем сложность заключается в том, чтобы подобраться к масляным фильтрам, которые обязательно нужно менять. Не даром автомеханики берут за замену масла у автовладельцев около 6 300 долларов или 453 000 рублей.
У Ferrari 488, чтобы добраться до четырех сливных отверстий, нужно демонтировать аэродинамические панели и задний диффузор, что занимает достаточно большое количество времени и сил у специалистов. Кроме того, механикам, чтобы провести процедуру, требуется специальный инструмент.
Наконец, неожиданный участник списка — Renault Kaptur. У представителя среднего класса паркетных внедорожников есть одна существенная проблема: из-за воздействия дорожных реагентов у него намертво закисают болты, которыми крепится защита двигателя. Иногда без посторонней помощи их просто невозможно открутить, что заставляет автовладельцев ехать на СТО и платить 600 рублей за замену масла.