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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянам выдают новые водительские права
Фото: car.ru
Судя по сообщениям в на профильных страницах социальных сетей, российская Госавтоинспекция начала выдавать получающим или заменяющим водительские удостоверения гражданам документ обновленного образца.
Теперь исполнение водительских прав полностью соблюдает международную конвенцию 1968 года.
На бланке название документа «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» дублируют ещё две строки на французском и английском языках: «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING LICENCE». В бланк внесено большое количество защитных маркировок, полностью исключающих подделку. Дополнительная метка свидетельствует о наличии электронного носителя информации, но чипы в водительское удостоверение пока не устанавливаются.
Как заверили в ГИБДД, разработка электронного микрочипа продолжается и в будущем он будет дублировать содержание документа. Сотрудники полиции смогут получить доступ к этим данным используя специальные мобильные устройства.
Соответствие национальных водительских удостоверений международным правилам позволит без проблем пользоваться ими за границей, а также арендовать там прокатные автомобили.
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Автоновости , ГИБДД
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