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Тушение электрокаров стало проблемой для пожарных 

Car.ru 1 час назад
Тушение электрокаров стало проблемой для пожарных
Фото: car.ru
Немецкие пожарные службы отмечают, что высокое напряжение аккумуляторных батарей современных электрокаров серьёзно осложняет тушение загоревшийся электрических моделей.
Несмотря на всё возрастающее количество электромобилей на европейских дорогах, опыт в тушении подобных машин у пожарных пока невелик. Между тем, сотрудникам пожарной охраны необходимо соблюдать определенные правила при спасении таких автомобилей.
Для избежания электрического удара необходимо удерживать значительное расстояние от аккумуляторных батарей, а сами АКБ часто содержат литий и при его тушении нельзя использовать воду или другие содержащие кислород вещества — можно спровоцировать бурную химическую реакцию и взрыв. Для борьбы с подобными горящими аккумуляторами необходима графитовая крошка, порошковый карборунд, нитрид бора или обыкновенная поваренная соль.
Так как современные электрические модели не всегда можно отличить по внешнему виду, пожарные просят принять закон, который обяжет маркировать такие машины. Сейчас предлагается размещение специального символа на автомобильном номерном знаке — это сможет спасти здоровье и жизнь многих сотрудников пожарной охраны.
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