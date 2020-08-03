Личные данные миллиона водителей Москвы и Московской области были украдены и продаются в интернете. Об этом сообщает
«Коммерсант».
24 июля на одном из специализированных форумов был выставлен на продажу за начальную цену в 1,5 тысячи долларов архив с актуальными на конец 2019 года данными примерно миллиона автомобилистов.
В базе данных содержатся фамилия, имя, отчество, дата рождения, регион регистрации и номер телефона водителей, марка, модель, год выпуска, дата регистрации, государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN-код), серия и номер свидетельства о регистрации и паспорта их транспортного средства (ПТС).
Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов высказал мнение, что база создавалась для продаж страховых полисов, а стоить может примерно один биткойн (около 11,1 тысячи долларов в настоящее время).
Также он считает, что ее потенциальными покупателями могут стать угонщики, которые хотят украсть конкретную модель машины, те, кто хочет сделать дубликат автомобиля для совершения преступлений, и мастера социальной инженерии.