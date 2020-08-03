Личные данные миллиона водителей Москвы и Московской области были украдены и продаются в интернете. Об этом сообщает «Коммерсант».

24 июля на одном из специализированных форумов был выставлен на продажу за начальную цену в 1,5 тысячи долларов архив с актуальными на конец 2019 года данными примерно миллиона автомобилистов.

В базе данных содержатся фамилия, имя, отчество, дата рождения, регион регистрации и номер телефона водителей, марка, модель, год выпуска, дата регистрации, государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN-код), серия и номер свидетельства о регистрации и паспорта их транспортного средства (ПТС).

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов высказал мнение, что база создавалась для продаж страховых полисов, а стоить может примерно один биткойн (около 11,1 тысячи долларов в настоящее время).