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Правительство вернет контроль над ТО МВД 

Car.ru 3 часа назад
Правительство собирается вернуть контроль над техническим осмотром МВД РФ, чтобы провести большую реформу.
Сейчас чиновники утвердили ряд новых документов, которые являются частью комплекса ЕАИСТО, позволяющего провести современную реформу стандартного технического осмотра на территории РФ.
Согласно одному из положений будущей реформы, оператором ЕАИСТО станет непосредственно Министерство внутренних дел РФ, что очень необычно, так как девять лет назад данные полномочия передали ассоциации российских страховых компаний.
Сообщается, что выданные диагностические карты будут храниться в базе данных МВД не менее 4-5 лет, а то и больше. При этом такие документы нельзя трогать, изымать и уничтожать, как бы кому ни хотелось.
Из главных нововведений будущего техосмотра можно выделить: процедуру фотофиксации с указанием даты/места/времени проведения ТО, новые диагностические карты со специальной электронной подписью, наличие единой базы данных, куда заносятся сведения о номерах деталей машины и её VIN-код.
Первая часть реформы начнёт действие 21 марта следующего года.
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Автоновости , Видео , МВД
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