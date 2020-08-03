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В Германии протестировали беспилотное летающее такси 

News.ru и ещё 2 7 часов назад
Протестировано первое беспилотное летающее такси
Фото: www.vertical-aerospace.com
Конструкторы из Германии провели испытания первого беспилотного летающего такси. Оно способно транспортировать до четырёх пассажиров. Судно развивает скорость до 120 км/ч. За один полёт оно способно преодолеть расстояние в 100 км.
В качестве топлива такси использует электричество. В воздух оно поднимается с помощью пропеллеров. Им можно управлять дистанционно. Также транспортное средство практически не издаёт шума. По словам разработчиков, в скором времени оно сможет перевозить людей в пределах города. Они также подчеркнули, что самый длительный перелёт из точки в точку займёт не более 15 минут.
В первый раз испытания прошли в Германии зимой 2019 года. Этот полёт стал вторым. Однако, несмотря на успешные тесты, точная дата введения такси в эксплуатацию неизвестна, сообщает Travel and Leisure.
Как писал NEWS.ru, в июле 2018 года депутаты городского совета немецкого Мюнхена предложили создать парковку для воздушного такси. Такое решение они аргументировали тем, что в течение ближайших нескольких лет технологический прорыв будет настолько высоким, что данный вид транспорта станет обыденностью.
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