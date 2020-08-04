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Специальная женская парковка появилась в Казани 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
На парковке только женщины
Фото: Car.ru
В Казани официально открыта единственная автомобильная парковка для водителей-женщин.
Руководители центрального универмага столица Татарстана рассказали об открытии специальной женской парковки. Они же заявили, что подобное новшество появилось в России впервые.
Специальная парковка отличается от стандартной тем, что имеет более широкое место для автомобиля — около 4,4 метров при стандартах в 2,5 метра. Сам размер паркинга гораздо больше аналогичных площадок для водителей любой гендерной принадлежности.
Car.ru
В универмаге обосновали свое решение о строительстве подобной площадки тем, что больше всего в магазине автолюбителей-женщин. Именно поэтому и создана парковка для повышенного удобства целевой аудитории.
Теперь покупательницам не страшно парковать любимое авто, а также они могут без опаски открывать дверь и выводить из транспортного средства детей.
В настоящий момент создано лишь 10 специальных парковочных мест, но руководители торговой точки пообещали рассмотреть идею о расширении стоянки, если желающих занять женские места будет больше, чем ожидается.
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