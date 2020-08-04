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Mazda обновила купе-кроссовер CX-4 

Car.ru и ещё 1 6 часов назад
Mazda обновила купе-кроссовер CX-4
Фото: Car.ru
Японский производитель Mazda объявил о начале продаж рестайлингового кросс-купе Mazda CX-4.
Масштабное обновление купеобразного кроссовера было проведено в конце 2019 года. Паркетник оснастили переработанными бамперами, другой головной оптикой и массивной радиаторной решеткой, напоминающей CX-5. Также рестайлинг коснулся и задних фонарей.
Сейчас список изменений менее значителен. Mazda CX-4 будущего модельного года получила более качественные материалы в интерьере, улучшенную шумоизоляцию и расширенный список допоборудования.
Теперь автомобиль оснащается ультрасовременным мультимедийным комплексом с подключением к интернету и голосовым управлением, премиальной акустической системой и модернизированным помощником при аварийном торможении. Он сможет остановить кросс-купе, если обнаружит препятствие при движении назад, а также если будет угроза бокового удара.
В качестве силовых агрегатов останутся прежние 2,0-литровый мотор на 158 лошадиных сил и 192-сильный двигатель объемом 2,5 литра. Крутящий момент на передние или все четыре колеса будут передавать 6-ступенчатая механическая коробка или 6-диапазонная АКПП.
Стоимость Mazda CX-4 у китайских дилеров составляет 148,8 — 215,8 тысяч юаней, что по текущему курсу равняется 1,6 — 2,3 миллиона рублей.
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Автоновости , Mazda
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