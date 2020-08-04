Компания Tesla готова заменить Cybertruck «обычным» пикапом в том случае, если модель провалится на рынке или не пройдет сертификацию на некоторых рынках. Об этом заявил глава марки Илон Маск.

Премьера Tesla Cybertruck стала одним из самых громких автомобильных событий прошлой осени: новинка, не похожая ни на одну из актуальных моделей марки, породила множество споров. Однако смелая конструкция, привлекшая внимание сотен тысяч клиентов, может в результате привести к провалу пикапа на рынке.

В нынешнем виде Cybertruck могут не выпустить на дороги — по крайней мере, в Европе. Кузов пикапа сварен из жестких стальных пластин, в которые невозможно заложить деформацию при ударе — это делает автомобиль опасным для пешеходов. Дополнительные риски создают острые углы.

Кроме этого, у Cybertruck нет «дворников» и отсутствуют и привычные зеркала заднего вида. Их роль играют миниатюрные камеры, установленные в расширителях передних колесных арок.

Еще одной проблемой могут стать конкуренты с менее эффектными, но более удобными для повседневной жизни пикапами, чем пятиметровая модель Tesla. Как заявил глава марки Илон Маск, компания не исследовала рынок, а просто сделала «крутой» электрокар, который выглядит как «футуристичный боевой танк».

Motor

Motor

На случай, если Cybertruck провалится на рынке, у Маска уже есть запасной план: инженеры компании разработают и пустят в серию «обычный» пикап.

«Если окажется, что никто не хочет странный пикап, мы построим обычный. Никаких проблем. В мире уже есть множество пикапов, которые выглядят одинаково — разница почти не видна. Мы тоже можем сделать очередную ''копию''», — сказал Маск в интервью Automotive News.

Cybertruck был представлен в ноябре минувшего года. В первые двое суток после премьеры предзаказ на первый пикап Tesla оформили 150 тысяч человек, а к февралю их число достигло полумиллиона. Заявка обойдется в 100 долларов (более 7 тысяч рублей), а минимальная цена пикапа с одним мотором составляет 39,9 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).