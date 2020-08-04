Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 20 автомобилей пострадали в Самаре из-за сильного ветра 

RT на русском и ещё 4 5 часов назад
Более 20 автомобилей пострадали в Самаре из-за ветра
Фото: РИА Новости
В Самаре более 30 деревьев, остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция упали из-за сильного ветра, повреждено 24 автомобиля.

«4 августа в результате прогнозируемого комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Самарской области, в городском округе Самара, произошло падение 31 дерева, повредившего 24 легковых автомобиля. Опрокинуты остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Ранее в Приморье объявлено штормовое предупреждение.
RT на русском: последние новости
Автоюрист оценил идею внедрения алкозамков в России Автоюрист оценил идею внедрения алкозамков в России В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД 562 раза в 2020 году В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД 562 раза в 2020 году Адвокат прокомментировал идею внедрения алкозамков в России Адвокат прокомментировал идею внедрения алкозамков в России
Автоновости , МЧС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
Десантники заблокировали мост в Новосибирске
Десантники заблокировали мост в Новосибирске
Какие автомобили всегда останавливает ГАИ?
Какие автомобили всегда останавливает ГАИ?
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение