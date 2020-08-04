Более 20 автомобилей пострадали в Самаре из-за ветра

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В Самаре более 30 деревьев, остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция упали из-за сильного ветра, повреждено 24 автомобиля.

«4 августа в результате прогнозируемого комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Самарской области, в городском округе Самара, произошло падение 31 дерева, повредившего 24 легковых автомобиля. Опрокинуты остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Ранее в Приморье объявлено штормовое предупреждение.