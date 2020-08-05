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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Оценены пробки на дорогах Москвы
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на западе (в районах Крылатское, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юго-востоке (в районах Люблино, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Вешняки, Ивановское, Метрогородок).
На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево, Можайский), на юге (Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Капотня), на северо-востоке (в районах Бибирево и Лианозово).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Бесединском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, а также проспекте Мира, Октябрьском проспекте, и ул. Люблинская.
Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах затруднено на большей части участков.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Пречистенской, Москворецкой, Серебрянической, Котельнической, Садовнической, Софийской набережных, Большом и Малом Каменных мостах, Большом и Малом Москворецких мостах, на ул. Балчуг, Солянка, Мясницкая, Маросейка, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, Воздвиженка, Знаменка, Новый Арбат, Моховая, а также в Театральном и Лубянском проездах.
Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит четыре балла, а в 21:00 — три балла.
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