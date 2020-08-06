Новый МАЗ появился на дорогах Петербурга

На улицах Санкт-Петербурга появился новый автобус МАЗ, который будет осуществлять работу на одном из маршрутов.

В конце прошлого месяца на площадке возле филиала «Пассажиравтотранс» проводили презентацию новой модели автобуса — 303266. При этом событии присутствовали представители городского правительства.

На мероприятие прибыл Максим Соколов, который занимает должность вице-губернатора Петербурга и курирует транспортную сферу. Вместе с ним был Кирилл Поляков, который является председателем комитета в сфере транспорта.

Напомним, что новый МАЗ 303266 оснащен двигателем с уровнем класса «Евро 6». Салон оснащен оборудованием, которое повышает комфорт. Теперь в машине встроены валидаторы для проведения онлайн-оплаты, панели с информацией. Кроме того, автобусы оснащены разъемами для зарядки телефонов и других устройств.

Что касается опций, новый МАЗ имеет кондиционер, полуторные сиденья и умной системой подсветки внутри салона. Планируется, что данную модель будут эксплуатировать в качестве тестовой версии на дорогах Санкт-Петербурга около 5 месяцев.