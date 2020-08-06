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Новый МАЗ появился на дорогах Санкт-Петербурга 

Car.ru 53 минуты назад
Новый МАЗ появился на дорогах Петербурга
Фото: Car.ru
На улицах Санкт-Петербурга появился новый автобус МАЗ, который будет осуществлять работу на одном из маршрутов.
В конце прошлого месяца на площадке возле филиала «Пассажиравтотранс» проводили презентацию новой модели автобуса — 303266. При этом событии присутствовали представители городского правительства.
На мероприятие прибыл Максим Соколов, который занимает должность вице-губернатора Петербурга и курирует транспортную сферу. Вместе с ним был Кирилл Поляков, который является председателем комитета в сфере транспорта.
Напомним, что новый МАЗ 303266 оснащен двигателем с уровнем класса «Евро 6». Салон оснащен оборудованием, которое повышает комфорт. Теперь в машине встроены валидаторы для проведения онлайн-оплаты, панели с информацией. Кроме того, автобусы оснащены разъемами для зарядки телефонов и других устройств.
Что касается опций, новый МАЗ имеет кондиционер, полуторные сиденья и умной системой подсветки внутри салона. Планируется, что данную модель будут эксплуатировать в качестве тестовой версии на дорогах Санкт-Петербурга около 5 месяцев.
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Комментарии
Автоновости , Кирилл Поляков , Максим Соколов
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