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ТОП-5 лучших автомобилей для города 

Car.ru и ещё 4 27 минут назад
ТОП-5 лучших автомобилей для города
Фото: Car.ru
Выбирая автомобиль для эксплуатации в городской среде, большинство водителей обращают внимание на множество важных факторов, которые имеют значение.
Аналитики учли эти моменты и составили перечень наиболее подходящих для городской эксплуатации автомобилей. Так, в числе популярных оказались модели, которые отлично сочетают в себе доступную цену, хорошие технические данные, безопасность, надежность и небольшой расход топлива.
В ТОП-5 самых популярных машин попали модели: Skoda Rapid, Kia Rio, MINI Cooper, Lada Vesta и Renault Sandero. Все представленные автомобили находятся в одном ценовом сегменте, за исключением модели MINI Cooper. Для покупателей представлены различные версии этих машин, оснащенные различными моторами, которые работают в паре с механической или автоматизированной коробкой передач.
По словам аналитиков, выбирая автомобиль для постоянной эксплуатации в городе, каждый потенциальный покупатель сам должен составить перечень важных моментов, которые имеют значение при выборе той или иной модели.
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Комментарии
Автоновости , Skoda Rapid , Kia , Mini Cooper , Lada Vesta , Lada , Renault Sandero , Renault , Skoda , Kia Rio
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