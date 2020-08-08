ТОП-5 лучших автомобилей для города 

Выбирая автомобиль для эксплуатации в городской среде, большинство водителей обращают внимание на множество важных факторов, которые имеют значение.

Аналитики учли эти моменты и составили перечень наиболее подходящих для городской эксплуатации автомобилей. Так, в числе популярных оказались модели, которые отлично сочетают в себе доступную цену, хорошие технические данные, безопасность, надежность и небольшой расход топлива.

В ТОП-5 самых популярных машин попали модели: Skoda Rapid, Kia Rio, MINI Cooper, Lada Vesta и Renault Sandero. Все представленные автомобили находятся в одном ценовом сегменте, за исключением модели MINI Cooper. Для покупателей представлены различные версии этих машин, оснащенные различными моторами, которые работают в паре с механической или автоматизированной коробкой передач.

По словам аналитиков, выбирая автомобиль для постоянной эксплуатации в городе, каждый потенциальный покупатель сам должен составить перечень важных моментов, которые имеют значение при выборе той или иной модели.