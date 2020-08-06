Яндекс начал тестировать беспилотные автомобили в США 

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Они выехали на дороги города Энн-Арбор в штате Мичиган. Это вторая тестовая зона за пределами России помимо Тель-Авива в Израиле.

В пресс-релизе Яндекса сказано, что беспилотные автомобили компании уже можно встретить на дорогах Энн-Арбора. Автомобили представлены моделями на базе Hyundai Sonata. Это уже четвёртое поколение, которое было анонсировано в начале июня этого года.

Город Энн-Арбор штата Мичиган был выбран Яндексом не случайно. Именно там беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём.

Яндекс также поделился часовой записью поездки беспилотного автомобиля по Энн-Арбору. Человека за рулём машины не было.