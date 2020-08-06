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В России изменят требования к автомобильной аптечке 

Газета.Ru и ещё 2 54 минуты назад
В России изменят требования к автомобильной аптечке
Фото: depositphotos.com
Минздрав подготовил новые требования к автомобильной аптечке, в которой должны быть бинты, маски, пластырь, перчатки и дополнительная упаковка стерильных салфеток. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Из состава аптечки убрали малые бинты, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри. Вместо них добавляются стерильные салфетки и большие нестерильные бинты.
Также теперь в аптечках должны быть две медицинские трехслойные маски и две пары медицинских перчаток.
Отмечается, что изменения вносятся, чтобы утвердить единые требования к составу аптечки для оказания помощи пострадавшим в ДТП.
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Автоновости , Минздрав РФ
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