Kia назвала дату премьеры седана K5 в России 

Kia Optima, сменившая поколение и имя на K5, дебютирует в России 10 августа. Премьеру модели проведут в уже ставшем традиционным из-за коронавируса онлайн-формате.

Технические характеристики K5 для России уже известны. На отечественном рынке седан предложат с прежним 2-литровым двигателем MPI, развивающим до 150 л.с. и 192 Нм крутящего момента, и новым 2,5-литровым мотором на 194 л.с. и 246 Нм момента. Двухлитровый мотор агрегатируется с шестиступенчатым автоматом, а более мощному положена восьмидиапазонная автоматическая коробка. Привод — передний или полный.

От предшественника новинка отличается пересмотренной внешностью и увеличенными габаритами. Колесная база седана со сменой поколения выросла на 45 мм до 2850 мм, длина увеличилась до 4905 мм (+50 мм), высота, напротив, уменьшилась на 20 мм до 1445 мм, а ширина осталась прежней — 1860 мм.

В конце июля были раскрыты рублевые цены на бизнес-седан: в средней комплектации Style с 194-сильным мотором он получит ценник почти в 2 млн руб. Всего будут доступны семь уровней оснащения: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige, GT Line и GT Line+.

Сборку преемника Optima наладили на заводе «Автотор» в Калининграде. Продажи начнутся осенью нынешнего года.

Ранее Kia K5 попала в объектив фотошпионов в Москве. Седан в синем цвете кузова сфотографировали на территории комплекса «Москва-Сити».