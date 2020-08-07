Cостав автомобильной аптечки решили изменить

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект новых требований к аптечкам в автомобилях. Документ «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП» появился накануне на портале правовых актов.

Ведомство предложило добавить в аптечку стерильные салфетки и нестерильные бинты большого размера. В результате планируется заменить стерильный перевязочный паркет и бактерицидный лейкопластырь.

Кроме того, размер рулонного лейкопластыря должен быть увеличен с 1 х 250 см до 2 х 500 см. Также в новой аптечке появятся две медицинские маски и две пары перчаток. При этом все медицинские изделия должны быть сертифицированы в России.

Ранее врач-дерматовенеролог Татьяна Баллириано в эфире телеканала «МИР 24» рассказала, что обязательно должно быть в дачной аптечке.