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Минздрав РФ решил изменить состав автомобильной аптечки 

Мир24 и ещё 2 29 минут назад
Cостав автомобильной аптечки решили изменить
Фото: ТАСС
Министерство здравоохранения РФ подготовило проект новых требований к аптечкам в автомобилях. Документ «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП» появился накануне на портале правовых актов.
Ведомство предложило добавить в аптечку стерильные салфетки и нестерильные бинты большого размера. В результате планируется заменить стерильный перевязочный паркет и бактерицидный лейкопластырь.
Кроме того, размер рулонного лейкопластыря должен быть увеличен с 1 х 250 см до 2 х 500 см. Также в новой аптечке появятся две медицинские маски и две пары перчаток. При этом все медицинские изделия должны быть сертифицированы в России.
Ранее врач-дерматовенеролог Татьяна Баллириано в эфире телеканала «МИР 24» рассказала, что обязательно должно быть в дачной аптечке.
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Автоновости , Минздрав РФ
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