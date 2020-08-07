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В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В РФ хотят отменить транспортный налог на ряд авто
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить в России транспортный налог на отечественные автомобили, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минфина Антону Силуанову.

"Самыми распространенными автомобилями в РФ являются автомобили отечественный марок, характеризующиеся небольшим объемом двигателя, небольшой ценой. Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок", — говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).

Он пояснил, что такой шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной — для отечественного автопрома.

"Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — пишет Власов.

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Автоновости , Василий Власов , Антон Силуанов , Госдума , ЛДПР , Минфин , РИА Новости
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