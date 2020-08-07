В РФ хотят отменить транспортный налог на ряд авто

"Самыми распространенными автомобилями в РФ являются автомобили отечественный марок, характеризующиеся небольшим объемом двигателя, небольшой ценой. Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок", — говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).