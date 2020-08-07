В РФ хотят отменить транспортный налог на ряд авто

Власов, как сообщал «Рамблер», — член фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госдуме, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Некоторое время назад он направил письмо министру финансов России Антону Силуанову , в котором предложил отменить транспортный налог на российские автомобили.

Он мотивировал это тем, что наибольшее распространение в стране имеют недорогие машины отечественного производства с небольшим объемом двигателя, а покупают их граждане, уровень благосостояния которых невысок.