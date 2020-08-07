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В России намерены частично отменить транспортный налог 

Артём Кульша и ещё 12 48 минут назад
В РФ хотят отменить транспортный налог на ряд авто
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Транспортный налог на российские автомобили должен быть отменен. С таким предложением, как сообщает РИА Новости, выступил депутат Государственной думы Василий Власов.
Власов, как сообщал «Рамблер», — член фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госдуме, первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Некоторое время назад он направил письмо министру финансов России Антону Силуанову, в котором предложил отменить транспортный налог на российские автомобили.
Он мотивировал это тем, что наибольшее распространение в стране имеют недорогие машины отечественного производства с небольшим объемом двигателя, а покупают их граждане, уровень благосостояния которых невысок.
Депутат высказал мнение, что реализация его предложения окажет существенную экономическую поддержку автомобильной промышленности в России и небольшую — населению, и попросил Министерство финансов проанализировать возможность его реализации.
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Автоновости , Василий Власов , Антон Силуанов , Госдума , ЛДПР , Минфин
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