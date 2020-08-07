Cadillac официально представила первый электромобиль

Вчера американский люксовый бренд Cadillac провел онлайн-трансляцию премьеры футуристического автомобиля Lyriq.

Cadillac Lyriq стал первым электромобилем марки, а также первым продуктом концерна General Motors, который использует новую модульную электрическую платформу. Она отличается аккумуляторными батареями Ultium Long Range.

Cadillac

Аккумулятор Lyriq имеет емкость 100 кВт*ч и на одной зарядке позволяет паркетнику проехать больше 483 км. Специальное зарядное устройство позволяет быстро заряжать модель постоянным током мощностью более 150 киловатт.

Как было объявлено на презентации, Lyriq будет иметь стандартную заднеприводную конфигурацию, а также производительную полноприводную версию. Новый блок аккумуляторов Ultium позволил низко расположить центр тяжести и достигнуть идеальной развесовки 50/50. Мощность силового агрегата, к сожалению, не назвали.

Cadillac

Модель оснастили уникальной радиаторной решеткой с характерными осветительными элементами, несколькими дефлекторами в бампере и очень тонкой вертикальный оптикой. Заднее освещение имеет также любопытный дизайн, но Cadillac предупредил, что показанный Lyriq является прототипом на 85 процентов.