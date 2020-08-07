Bentley планирует создать инновационный электрокар 

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Новые электрические машины премиального британского бренда Bentley будут использовать новейшую технологию, которая исключает применение редкоземельных металлов.

Пресс-служба компании Bentley опубликовала намерения создать полностью электрический автомобиль. Для этого производитель решил выбрать свой собственный уникальный путь. Марка планирует создать интегрированную систему электрического привода, которая не использует редкоземельные магниты.

Для достижения цели Bentley привлечет другие высокотехнологичные компании. Запуск серийного производства электрокара намечен на 2026 год, и за это время конструкторы должны создать абсолютно новую платформу.

Проект получил название OCTOPUS — это аббревиатура с английского выражения «оптимизация конструкции, диагностика и моделирование силовых агрегатов с высокоскоростными решениями». По словам представителей марки, разработки ведутся с 2018 года, и инженеры добились прорыва в создании мощных электродвигателей.

Отказ от использования редкоземельных магнитов позволит существенно удешевить производство, а также перерабатывать устаревшие автомобили для повторного использования.