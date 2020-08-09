Bentley планирует создать инновационный электрокар

Британская Bentley Motors запустила трехлетний проект Octopus («Осьминог»), в рамках которого будет исследоваться принцип работы электромобилей с тем, чтобы создать инновационную платформу для создания автомобилей нового поколения.

Проект за первые 18 месяцев проведет серию опытов, которые позволят совершить технологический прорыв в системах электрического привода для автомобилей высокой производительности.

Основываясь на ведущих исследованиях в области электроники Великобритании, полученная система электропривода Bentley превзошла новейшие характеристики современных обычных двигателей, что обеспечивает экономическую эффективность и экологичность разработки — электрокары можно будет перерабатывать в конце срока службы.

«Поскольку промышленность, технологии и автомобили меняются быстрее, чем когда-либо, исследовательские проекты, такие как Octopus, имеют решающее значение для предоставления инновационных технологий и преодоления проблем следующего поколения автомобильных решений», — цитирует Стефана Фишера, директора по разработке силовых агрегатов компании Bentley Motors портал Greencarcongress.

Компания намерена представить революционный электромобиль Bentley в 2026 году.

Ранее глава Минпромторга РФ рассказал о выпуске российского электромобиля. Денис Мантуров сообщил, что к концу текущего года должны завершиться сертификационные процедуры по производству электромобиля Zetta, чтобы начать серийный выпуск.

А экстремально дешевый электромобиль приедет в США из Китая. За технологической новинкой придется отправиться в единственный штат США, где ее будут продавать, — Техас. Там в конце года китайский автопроизводитель Kandi планирует представить два бюджетных электрокара за $13 тыс. и $15 тыс.