Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отмену транспортного налога не допустят — налоговый эксперт 

ИА Regnum 2 часа назад
Одним из самых обсуждаемых и спорных налогов в России является транспортный, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании Шумейко и Партнеры, налоговый эксперт Дмитрий Шумейко, комментируя предложение об отмене транспортного налога.

«Налог является региональным и, следовательно, деньги собираются с владельцев автомобилей в местный бюджет региона. Местные власти спят и видят, как бы увеличить объем поступлений в казну региона.

Эти деньги должны использоваться в целях ремонта и поддержания состояния местного дорожного фонда, однако по факту используются на разные иные цели.

Назначение в итоге размыто, поэтому региональные власти используют их как возможность для «латания дыр» при изыскании средств.

Часть россиян освободили от транспортного налога

По информации аналитического агентства «Автостат», доля отечественных автомобилей в РФ — 39%. Следовательно, больше трети плательщиков налога, прекратив оплачивать транспортный налог, оставят региональный бюджет без этого универсального инструмента решения задач.

И даже, если на федеральном уровне появятся предпосылки отмены налога для собственников отечественных авто — региональные чиновники не дадут этому ход. Хотя идея — неплохая», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы (ЛДПР) Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили.
ИА Regnum: последние новости
Минздрав РФ решил изменить состав автомобильной аптечки Минздрав РФ решил изменить состав автомобильной аптечки Компания Bentley разрабатывает инновационный электрокар Компания Bentley разрабатывает инновационный электрокар В России в июле выросли продажи Suzuki В России в июле выросли продажи Suzuki
Комментарии 4
Автоновости , Видео , Василий Власов , Дмитрий Шумейко , Госдума , ЛДПР , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
Каких автовладельцев могут освободить от транспортного налога
Каких автовладельцев могут освободить от транспортного налога
Когда можно нарваться на штраф за использование аварийки
Когда можно нарваться на штраф за использование аварийки
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
00:11
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
ДТП Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение