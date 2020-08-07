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В России предложили изменить правила дорожного движения 

Ura.Ru и ещё 12 56 минут назад
В России предложили изменить правила дорожного движения
Фото: Ura.Ru
Минтранс РФ предлагает увеличить скоростной лимит не только на платных трассах, но и бесплатных дорогах высших технических категорий. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

«У нас в ряде регионов есть прекрасные дороги, на которых [предельная] скорость может быть увеличена. Мы говорим, в первую очередь, о дорогах высших технических категорий — первой и, возможно, второй», — приводит слова Дитриха РИА «Новости».

Эти трассы, по мнению главы Минтранса РФ, предназначены для того, чтобы передвигаться быстро и безопасно. Этому способствуют их технические параметры, в частности, ширина полосы и радиус поворота. При проектировании этих дорог применяются нормы, допускающие движение с высокими скоростями, добавил он.
Глава Минтранса России пока не назвал точные сроки принятия решения по данному вопросу. Он также не раскрыл, насколько будет повышен скоростной лимит на этих трассах. Ранее стало известно, что на платных дорогах могут увеличить скоростной лимит с 130 до 150 километров в час, пишет RT.
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Автоновости , Евгений Дитрих , Минтранс РФ , РИА Новости
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