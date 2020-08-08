Первая модель американской марки Jeep с полностью электрической силовой установкой окажется компактнее, чем кроссовер Renegade и будет выпускаться в Италии на площадях Fiat.

Как сообщает издание The Drive со ссылкой на собственные источники, первый электрический Jeep будет компактнее Renegade: по данным инсайдеров, электрокар будет построен на платформе концерна PSA, объединяющего такие автомобильные марки, как Peugeot, Citroen, DS и Opel. Очевидно, речь идёт о платформе, на которой уже выпускаются французские электрические кроссоверы Peugeot e-2008 и Citroen e-C4, а также немецкий Opel Mokka-e. Правда, все перечисленные электрокроссоверы -— переднеприводные, так что для будущей новинки марки Jeep платформа, вероятно, будет доработана.

Кроме традиционной для Jeep полноприводной трансмиссии, можно также ожидать модернизированную подвеску и улучшенные внедорожные характеристики. Вдобавок стало известно, что выпускать первый в истории электрический Jeep будут на заводе в итальянском городе Мельфи, которым владеет компания Fiat -— напомним, автомобильные концерны PSA и FCA с недавних пор принадлежат конгломерату Stellantis. Будет ли первый Jeep с электрической силовой установкой в дальнейшем выпускаться также на площадях марки в США или Мексике, пока неизвестно.