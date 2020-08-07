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Дизайнеры представили ЗАЗ-965 в виде кроссовера 

Car.ru 2 часа назад
Дизайнеры представили ЗАЗ-965 в виде кроссовера
Фото: Car.ru
Дизайнеры ателье Askaniadesign Carstyling Studio показали, каким мог бы стать «Запорожец ЗАЗ-965», если бы его трансформировать в кроссовер.
Специалисты ателье показали легендарный «Запорожец» в виде современного трехдверного кроссовера. Именно таким мог бы стать автомобиль, если бы выпускался до наших дней. По крайней мере, таким представляется один из вариантов известного украинского автомобиля. Сергей Чумаченко, автор проекта, сделал две версии этого небольшого транспортного средства.
Автозавод из Запорожья уже почти десять лет не производит автомобили. Свою деятельность предприятие прекратило еще в 2011 году. По идее авторов проекта, популярный советский миниавтомобиль теперь превратился сразу в кроссовер.
Силовая установка у легендарного «Запорожец ЗАЗ-965» располагалась в задней части автомобиля. В современном варианте предполагается, что турбодвигатель будет располагаться спереди, автомобиль должен быть с системой переднего привода.
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