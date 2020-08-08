Слушая ваше дыхание

Российские власти вновь заговорили о необходимости повсеместного внедрения алкозамков в автомобилях. Пока проект только разрабатывается, но в целом эта инициатива может помочь в реализации глобального плана по увеличению безопасности российских дорог, а в будущем — открыть дорогу новому бизнесу. Однако инициатива властей приведет к росту цен на машины, траты лягут на плечи простых россиян, а теневой рынок по обходу блокировки расцветет. Похмельная перестраховка — в материале «Ленты.ру».

Автоблокировка

Одна из проблем безопасности российских дорог — аварии по вине пьяных водителей. По статистике, только в прошлом году из-за них произошло около 15 тысяч ДТП, погибли более 4 тысяч человек, еще 20 тысяч получили различные травмы. За первые несколько месяцев 2020 года в стране произошло более 4 тысяч аварий с участием нетрезвых либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей, в них погибли более 700 человек.

При этом, несмотря на карантинные меры из-за пандемиии коронавируса, число пьяных водителей сократилось не слишком существенно. В период самоизоляции — с 1 апреля до 11 мая — на российских дорогах поймали 35,5 тысячи нетрезвых автомобилистов, что всего на 3,4 процента ниже прошлогоднего показателя.

Именно аварии по вине нетрезвых водителей имеют наибольшую тяжесть последствий по сравнению с другими видами ДТП. С начала года она составила 11,2 погибших на 100 пострадавших. Средний уровень тяжести последствий от дорожных происшествий в целом по стране за первые четыре месяца этого года составил 7,6 погибших на 100 пострадавших.

Пьяным считается человек, в дыхании которого концентрация этилового спирта превышает 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. По закону, за управление автомобилем в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования водителя лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафуют на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность. По итогам прошлого года было возбуждено 68 тысяч подобных дел.

Для борьбы с пьянством на дорогах во всем мире активно используют систему алкозамков (alcohol interlock). Прибор не дает машине завестись, если в парах дыхания водителя есть следы алкоголя. За рубежом такие устройства в основном служат для контроля за гражданами, ранее попавшимися на пьяном вождении, а также чтобы следить за водителями, перевозящими пассажиров. Например, в Швеции их применяют еще с 1990-х годов. Установка алкозамков поощряется в Литве: с начала 2020 года там можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку алкотестера. В целом все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза , с 2022 года должны будут оборудоваться алкозамками. В Австралии провинившиеся водители ставят алкозамки за свой счет и каждый месяц должны проходить проверку; любителям сесть за руль пьяными это обходится в 2,2 тысячи американских долларов ежегодно. В США алкозамки более 20 лет используются в качестве меры наказания и контроля за водителями, попавшимися нетрезвыми, причем их установку и обслуживание оплачивает владелец машины.

Новый поворот

Для России идея с алкозамками не нова: к ней периодически возвращаются на протяжении уже десяти лет. В 2010-м такие устройства тестировали на школьных автобусах в Татарстане, Московской и Ивановской областях. Эксперимент признали удачным. После этого был разработан законопроект об обязательной установке алкозамков в автомобилях водителей, пойманных за рулем в нетрезвом состоянии, но дальше обсуждения дело не пошло. В 2018 году инициативу установки алкотестеров в автомобилях продвигала ГИБДД , а в 2019-м алкозамки предлагали ставить на машины такси и каршеринга.

В 2020-м о массовой установке алкозамков на машинах заговорили после аварии в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова . Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров , скончался. Установлено, что перед тем как сесть за руль, актер выпил не менее 300 граммов водки.

Сейчас российский Минпромторг готовит «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков. До конца года министерство планирует проработать вопрос о внедрении алкозамков в серийные модели. Заинтересовать производителей предполагается добавочными баллами за локализацию, от которых зависит объем господдержки. В перспективе устройства войдут в число «средств изменения» по аналогии с дорожными камерами, что означает проведение регулярных проверок приборов.

Сколько это будет стоить — пока неясно. В России есть только одна компания, производящая алкозамки, — это ООО «Научно-производственная фирма "Мета"» (производитель оборудования для ТО, алкотестеров). Цены на устройства варьируются от 25 тысяч до 120 тысяч рублей. Тестирование похожих устройств ведет и «Лаборатория умного вождения», которая принадлежит супруге главы «Ростеха» Сергея Чемезова . Применять такие замки предлагают в такси, каршеринге и общественном транспорте, но в продажу они пока не поступили.

Власти считают, что говорить о массовом внедрении технологии пока рано. По словам зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, устанавливать алкозамки есть смысл только на машины водителей, уже уличенных в пьяном вождении. Аналогичного мнения придерживаются в автомобильном сообществе. «У нас пьяных водителей 1-1,5 процента. Было бы логично заставлять их (нарушителей — прим.»Ленты.ру») использовать алкозамки и отстать от простых граждан, которые вынуждены будут за это еще и платить», — считает глава Федерации автомобилистов России Максим Едрышов.

Кроме того, если установку алкозамков возложат на автопроизводителей, это приведет к росту цен на машины. «Установка любых дополнительных инструментов и их сертификация потребуют достаточно больших финансовых затрат. Они всегда включаются в цену автомобиля — соответственно, машина станет дороже для российского потребителя», — соглашается директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Россия Василий Мельников

В то же время автомобилисты признают, что введение алкотестеров может снизить число пьяных аварий. «Считаю, что это эффективная мера, и она не требует больших затрат и каких-то карательных мероприятий, а просто блокирует движение автомобиля, если за рулем находится нетрезвый водитель», — подчеркивает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин

В ноль

Введение системы алкозамков вписывается в «стратегию нулевой смертности» на дорогах, которую в 2018 году утвердил Дмитрий Медведев , занимавший тогда кресло премьер-министра страны. По ней через пять лет смертность на дорогах России должна снизиться до западноевропейского уровня — четыре человека на 100 тысяч населения, а к 2030 году приблизиться к нулевой.

Одновременно борьба с пьянством на дорогах может послужить и более глобальной задаче. Безопасность дорог — один из национальных проектов. Среди его целей — усиление контроля за соблюдением ПДД и обеспечение безопасного передвижения по дорогам, в конечном итоге смертность должна сократиться втрое. До 2024 года на это выделено 4,7 триллиона рублей. Результаты уже есть.

Пьянство на дорогах — одна из насущных проблем во всем мире. В США, где алкозамки обязательны, за 12 лет с помощью блокаторов было предотвращено свыше трех миллионов попыток сесть за руль в пьяном виде. В целом ежегодно с такой системой можно спасти около 12 тысяч жизней, если ставить ее на все машины.

Американский рынок блокировочных устройств активно развивается — там их производством занимаются Drager, SmartStart, LifeSafer, Alcolock, Guardian и другие, но в России он еще находится в зачаточном состоянии. Пока на отечественном рынке слишком мало производителей, а обещания господдержки станут стимулом для здоровой конкуренции. С другой стороны, это повлечет за собой развитие теневого рынка по оказанию услуг обхода блокировки. В любом случае идея посадить миллионы автомобилистов в машины с алкозамками пока кажется фантастической. Чтобы система запустилась, нужно провести еще много работы.