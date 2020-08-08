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Лебедь, пулемет и бульдог: что забывают в каршерингах 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Лебедь, пулемет, бульдог: что забывают в каршерингах
Фото: РИА Новости
Каршеринг стал уже привычной опцией в больших городах, где людям хочется куда-то добраться чуть дешевле, чем на такси, или что-то перевезти; зачастую в арендованных автомобилях забывают телефоны, зонты, перчатки. Но иногда водители забывают вещи и покрупнее, и посерьезнее, рассказали РИА Новости в нескольких сервисах.

"В автомобилях сервиса BelkaCar нет скрытых камер. В "белках" за время работы сервиса помимо бесконечных телефонов, зонтов и перчаток забывали много чего необычного, например — музейный пулемет РПК-74, живого лебедя, 4 килограмма черной икры, подвесное биде, электрогитару с автографом Дэвида Гилмора, меховые наручники, универсальный набор сварщика и четыре билета на матч Испания — Россия", — рассказала сооснователь сервиса Екатерина Макарова.

Сервис YouDrive также не оснащает свои автомобили скрытыми камерами, однако необычные находки также встречаются.

"Однажды забыли бульдога в багажнике. Он мирно спал. И проснулся уже во время аренды следующего пользователя", — рассказали в пресс-службе компании.

По словам издателя проекта "Трушеринг" Юрия Николаева, зачастую пользователи каршеринга не только оставляют личные вещи, но и ломают или забирают части машин с собой.

"Вандализм, воровство и небрежное отношение — обычная, к сожалению, практика во всех общественных местах, где люди не чувствуют ответственности за свои действия. Если общее — значит ничье, если ничье — все можно. Воруют все, что не посажено на цепь под напряжением: незамерзайку, щетки, коврики, дворники, провода для зарядки, эмблемы и так далее", — отметил он.

"Существует практика подмены частей интерьера автомобилей: рулевое колесо, сиденья, кнопки, подголовники. В последние год-два случаев воровства и открытого вандализма становится меньше — растет количество установленных в городе и в салонах автомобилей видеорегистраторов, а пользователи фиксируют поломки и недостающие части интерьера в приложении, что влечет за собой штраф предыдущего арендатора", — добавил эксперт.

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Комментарии
Автоновости , Дэвид Гилмор , Екатерина Макарова , РИА Новости
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