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Chery Ant появится в продаже в конце августа 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Chery Ant появится в продаже в конце августа
Фото: Car.ru
Уже в августе на китайском рынке появится новый электрифицированный кроссовер, получивший название Chery Ant.
Напомним, изначально производители говорили о том, что кроссовер получит название Chery eQ5, но оно было неофициальным. Автомобиль отличается современным дизайном экстерьера и интерьера, а также наличием необходимого количества дополнительных опций, которые делают эксплуатацию комфортной и безопасной.
Для сборки модели использована инновационная модульная платформа, которая была предварительно разработана производителями. Под капотом будет установлен электромотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач. На одном запасе батареи можно проехать до 510 километров.
Стоимость нового электрокроссовера будет озвучена только после начала серийного производства и массовой реализации. Не исключено, что в следующем году китайские производители смогут представить этот кроссовер и на мировой рынок.
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Автоновости , Chery
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