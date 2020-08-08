Chery Ant появится в продаже в конце августа 

Уже в августе на китайском рынке появится новый электрифицированный кроссовер, получивший название Chery Ant.

Напомним, изначально производители говорили о том, что кроссовер получит название Chery eQ5, но оно было неофициальным. Автомобиль отличается современным дизайном экстерьера и интерьера, а также наличием необходимого количества дополнительных опций, которые делают эксплуатацию комфортной и безопасной.

Для сборки модели использована инновационная модульная платформа, которая была предварительно разработана производителями. Под капотом будет установлен электромотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач. На одном запасе батареи можно проехать до 510 километров.

Стоимость нового электрокроссовера будет озвучена только после начала серийного производства и массовой реализации. Не исключено, что в следующем году китайские производители смогут представить этот кроссовер и на мировой рынок.