В Подмосковье снизят число штрафов по камерам 

В ГИБДД объявили о перенастройке дорожных камер в Московской области. Как сообщается , благодаря этому водителям будет приходить меньше штрафов.

Издание отмечает, что перенастройку решили провести из-за двойных штрафов: два взыскания за одно и то же нарушение приходили водителям машин с прицепом. Сначала камера фиксировала нарушение самого авто, а затем и прицепа. Чаще всего речь шла о штрафах за превышение скорости.

По данным AutoNews, камеры успевают считывать номера при поворотах, когда сзади хорошо видны оба регистрационных знака. И производители камер, и автоинспекторы отметили, что на дорогах выросло число камер, фиксирующих скорость «в спину потоку».

«Сейчас проходят мероприятия по доработке программного обеспечения для исключения фактов вынесения постановлений одним и тем же комплексом фотовидеофиксации в отношении транспортного средства-тягача и прицепа», — заявили в ГИБДД.

В ведомстве заявили, что появление дубликатов постановлений для одного и того же собственника с одной камеры в минимальный промежуток времени уже исключено.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно о другом типе двойных штрафов: такой случай произошел с водителем, превысившим скорость на трассе М11 в районе аэропорта Шереметьево. Сначала ему пришел штраф за превышение средней скорости (134 километров в час вместо максимальных 110), а затем — наказание за мгновенное превышение скорости на том же участке (138 километров в час).