Топ ошибок водителей, которые чреваты дорогим ремонтом авто 

Эксперты издания Car.ru перечислили самые распространенные ошибки водителей, которые приводят к дорогостоящему ремонту автомобиля.

Самый важный просчет начинающих автолюбителей — это резкий старт с непрогретым двигателем, считают специалисты. Они напоминают, что для того, чтобы горячее масло могло смазать детали силового агрегата, должно пройти немного времени. В противном случае впоследствии появляются задиры в цилиндрах, которые свидетельствуют о необходимости капитального ремонта. А он, как правило, влетает в копеечку.

Обладатели авто с механической коробкой передач часто допускают важную ошибку — слишком долго держат выжатым сцепление. Это обычно происходит в пробке или перед светофорами. Эксперты подчеркивают, что от таких манипуляций значительно страдает сама система сцепления.

Любители езды на низких оборотах двигателя убивают мотор, отмечают специалисты. Среди автолюбителей бытует ошибочное мнение, что таким образом можно сэкономить топливо. На самом деле в этом случае двигатель принимает на себя лишком большую нагрузку, автомобиль не развивает тягу и в результате топливо, что называется, «вылетает в трубу». Примечательно, что утверждение справедливо только для машин с механической коробкой передач.

Обладателям авто с «автоматом» не следует увлекаться переводом коробки в режим «паркинг». Такие манипуляции, по словам экспертов, изнашивают внешние тяги.

У любителей прицепов иногда отсутствует чувство меры: слишком большой и тяжелый может угробить даже самую неприхотливую и рабочую «лошадку». Эксперты напоминают, что легковой автомобиль способен тянуть без последствий прицеп, масса которого составляет половину от его собственного.

Забывчивые водители, оставляющие обогрев стекол и зеркал, рискуют «попасть» на ремонт электроники. Дело в том, что чрезмерная нагрузка накаляющих элементов может в результате привести к перегоранию контактов.

Еще одна распространенная ошибка водителей — привычка тормозить на неровных поверхностях. В этом случае, уверяют специалисты, передняя подвеска авто сжимается, принимая на себя весь вес авто. Такая манера езды рано или поздно приводит к поломкам амортизаторов, рычагов подвески и рулевой тяги. Сбрасывать скорость надо непосредственно перед неровной дорогой, а проезжать ее, не нажимая на педаль тормоза, подчеркнули эксперты.

Если перегретый двигатель быстро заглушить, то риск моментально «угробить» мотор слишком велик, добавляют специалисты. По их словам, в этом случае могут образоваться локальные перегревы, которые приведут к деформации деталей силового агрегата. Сбить температуру нужно, не выключая двигатель, пустить в салон максимум горячего воздуха из отопителя. Моторный отсек освободится от большей части тепла, и агрегат начнет охлаждаться.

Наконец, к серьезным неполадкам приводит неправильное «прикуривание». Самая распространенная ошибка — соединение аккумуляторов при работающих двигателях: тогда, если перепутать клеммы, сгорит электроника сразу двух машин.