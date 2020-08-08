Российских автомобилистов ждут новые правила с осени

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Осенью жизнь российских автолюбителей заметно изменится: будут введены новые правила. Всего эксперты насчитали несколько важных изменений, передаёт Autonews.ru.

Так, в конце августа на 10% расширится тарифный коридор ОСАГО. Минимальная базовая ставка полиса снизится с 2746 до 2471 рубля. Максимальная — с 4942 вырастет до 5436 рублей.

Кроме того, россиян ждет возвращение обычной процедуры техосмотра, Ранее из-за пандемии COVID-19 Госдума временно отменила техосмотры. Но с 1 октября владельцы должны вновь проходить техосмотр. Для автомобилей старше четырех лет — раз в два года. Для авто старше десяти лет — один раз в год.

Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания.

Инспекторы ГАИ обзаведутся новыми приборами. Они позволят им быстро диагностировать автомобили. Например, контролировать протекторы шин и состояние тормозной и рулевой системы. Появятся дымометры и люксометры для контроля выхлопов двигателей и освещенности дорог.

Осенью станет дешевле проезд по платным дорогам, а разрешенная скорость вырастет до 130 километров в час. В будущем её могут повысить до 150 км.