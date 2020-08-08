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Российских автомобилистов ждут важные изменения 

Майк Габриелян 35 минут назад
Российских автомобилистов ждут новые правила с осени
Фото: depositphotos.com
Осенью жизнь российских автолюбителей заметно изменится: будут введены новые правила. Всего эксперты насчитали несколько важных изменений, передаёт Autonews.ru.
Так, в конце августа на 10% расширится тарифный коридор ОСАГО. Минимальная базовая ставка полиса снизится с 2746 до 2471 рубля. Максимальная — с 4942 вырастет до 5436 рублей.
Кроме того, россиян ждет возвращение обычной процедуры техосмотра, Ранее из-за пандемии COVID-19 Госдума временно отменила техосмотры. Но с 1 октября владельцы должны вновь проходить техосмотр. Для автомобилей старше четырех лет — раз в два года. Для авто старше десяти лет — один раз в год.
Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания.
Инспекторы ГАИ обзаведутся новыми приборами. Они позволят им быстро диагностировать автомобили. Например, контролировать протекторы шин и состояние тормозной и рулевой системы. Появятся дымометры и люксометры для контроля выхлопов двигателей и освещенности дорог.
Осенью станет дешевле проезд по платным дорогам, а разрешенная скорость вырастет до 130 километров в час. В будущем её могут повысить до 150 км.
Ранее «Рамблер» сообщал, что названы самые продаваемые подержанные авто в России.
Видео дня. Новый стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в РФ
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Автоновости , Госдума , ГИБДД
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