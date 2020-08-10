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Bentley анонсировала обновленный кроссовер Bentayga Speed 

Авторамблер и ещё 1 1 час назад
Bentley анонсировала обновленный кроссовер Bentayga Speed
Фото: Авторамблер
Британский лакшери-бренд обнародовал изображения обновленной быстроходной модификации Speed, которая сможет развивать свыше 190 миль/ч (306 км/ч).
В конце июня Bentley представила существенно модернизированный полноразмерный кроссовер Bentayga, который отличается от предшественника экстерьером, салоном и изменениями в шасси. Теперь настала очередь версии Speed — ее представят 11 августа, но производитель уже дал понять, как будет выглядеть рестайлинговый пожиратель автобанов.
Снаружи топ-версия отличается от стандартного автомобиля чуть иначе оформленным передним бампером, новым задним бампером с диффузором и четырьмя овальными патрубками выпускной системы вместо двух разделенных, а также более развитым спойлером над пятой дверью.
Авторамблер
О двигателе Bentley пока умалчивает, но, предположительно, быстроходная модификация унаследует 635-сильную модификацию агрегата W12 объемом 6,0 л с двумя турбонагнетателями.
Так это или к рестайлингу будет приурочено повышение отдачи, мы узнаем уже скоро.
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Автоновости , Bentley , Авторамблер
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