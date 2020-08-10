Bentley анонсировала обновленный кроссовер Bentayga Speed 

Британский лакшери-бренд обнародовал изображения обновленной быстроходной модификации Speed, которая сможет развивать свыше 190 миль/ч (306 км/ч).

В конце июня Bentley представила существенно модернизированный полноразмерный кроссовер Bentayga, который отличается от предшественника экстерьером, салоном и изменениями в шасси. Теперь настала очередь версии Speed — ее представят 11 августа, но производитель уже дал понять, как будет выглядеть рестайлинговый пожиратель автобанов.

Снаружи топ-версия отличается от стандартного автомобиля чуть иначе оформленным передним бампером, новым задним бампером с диффузором и четырьмя овальными патрубками выпускной системы вместо двух разделенных, а также более развитым спойлером над пятой дверью.

Авторамблер

О двигателе Bentley пока умалчивает, но, предположительно, быстроходная модификация унаследует 635-сильную модификацию агрегата W12 объемом 6,0 л с двумя турбонагнетателями.

Так это или к рестайлингу будет приурочено повышение отдачи, мы узнаем уже скоро.