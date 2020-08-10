Ford добавить в линейку Bronco пикап рамного типа

Согласно ожиданиям, появления новинки стоит ожидать не раньше середины 2024 года, но не исключено, что американский производитель может ускориться, и машина сойдет с конвейера уже в 2022 году. Предыдущие поколения. Выпуск компанией Ford пикапа, под названием Bronco, производился с 1966 по 1996 год, то есть на протяжении 30 лет. Первая произведенная модель была сделана также и в версии с двумя дверями, и наличием грузовой платформы. Официальное заявление представителей производителя о возвращении автомобиля прозвучало осенью 2018 года. Но премьеру его презентации пришлось несколько раз переносить, по различным причинам. Тем не менее, в середине июля новинка все была раскрыта, причем, непосредственно в модификациях с тремя и пятью дверями. Спустя некоторое время появилась информация и о том, что семейство автомобилей будет пополнено рамным пикапом.

Техническая сторона пикапа. В этом плане машина будет полноценным повторением внедорожника Bronco. Его отличительной особенностью является наличие независимой подвески в передней части, а также неразрезного моста в задней. Имеются также два варианта системы полного привода, отличие между которыми состоит в передаточном числе понижающей передачи, расположенной в «раздатке». Опционально предлагается наличие электрической блокировки заднего дифференциала и переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Силовые установки. На этой модели автомобиля будут устанавливаться те же самые два двигателя, которые используются на современной модели Bronco. Имеется в виду турбированная «четверка» Eco Boost, объем которой составляет 2,3 литра при крутящем моменте 420 Нм. В паре может быть установлена или «механика» с 7 скоростями или же АКПП с 10 скоростями. Вторым вариантом силовой установки будет битурбированный V6, объемом 2,7 литра, мощность которого составит 314 л.с., идущий в паре исключительно с 10-ступенчатой АКПП. Второй мотор имеется также в линейке силовых установок F-150, не так давно сменившего поколение.

Как уже сообщалось ранее, спустя некоторое время список моторов внедорожника может быть пополнен еще одной разновидностью — турбированным шестицилиндровым мотором, объемом 3 литра. Вполне возможно, что им будет оборудован Bronco, в его топовой модификации Raptor. По имеющейся информации, у пикапа из этого семейства подобный тип мотора использоваться не будет. Зато, вместо этого, на него может быть установлен мотор атмосферного типа с 8 цилиндрами, объемом 5 литров. Но эта информация, на данный момент, не более, чем слухи.

Внешний вид. Внешность обновленного пикапа будет практически аналогичной внедорожнику. Исключение составит только оформление его задней части. Спереди будут установлены фары круглой формы, в центральной части радиаторной решетки — надпись, обозначающая название модели. По кузовному периметру находятся детали из неокрашенного пластика. Во внутренней части также имеются ручки, а в прорезиненном покрытии на полу — отверстия для дренажа, что позволяет осуществлять мойку салона с использованием шланга.

Итог. Обновленный пикап Bronco может с легкостью составить конкуренцию автомобилю Jeep Gladiator. Этот грузовой автомобиль имеет двухрядную кабину, основанную на Wrangler, и появившейся на рынке США только в прошлом году. После того, как этот автомобиль успешно смог дебютировать на автомобильном рынке страны, внедорожнику может стать намного сложнее в плане поиска покупателей. Не последнюю роль здесь будет играть стоимость, которая меньше американского внедорожника примерно на 3 тысячи долларов.