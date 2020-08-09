Российских водителей ждет новое правило

Российским водителям готовят новую обязанность. После вступления в силу нового приказа в каждом автомобиле должны будут присутствовать определенные вещи, сообщает PRIMPRESS.

Новые правила формирования аптечки для водителей намерен внести Минздрав

Специалисты намерены изменить инструкцию к аптечке, после принятия поправок она будет называться «Инструкция по оказанию первой помощи». Также планируется внести изменения в содержимое аптечки.

Так, маленькие бинты, которые сейчас есть в аптечке, нужно будет заменить на пачку стерильных салфеток и упаковку нестерильных больших бинтов. В два раза должен увеличиться в размере рулонный лейкопластырь. Также водители должны будут возить с собой две трехслойные медицинские маски и две пары перчаток.