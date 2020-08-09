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Бесплатные электрокары от Renault во Франции 

Car.ru 1 час назад
Бесплатные электрокары от Renault во Франции
Фото: car.ru
Автомобильный рынок до недавнего времени считался одним из самых прочных. Постоянный спрос на транспортные средства вызывал много предложений со стороны производителей. Никто не мог полагать, что это сможет измениться в один момент.
Пандемия коронавируса затронула, пожалуй, все сферы жизни. Перелеты, туризм, предприятия питания, досуга и размещения — все эти сегменты столкнулись с огромной волной кризиса. Процветать за эти полгода стали только аптеки и больницы, где люди часами стояли в очередях за масками и антисептиками. Автомобильный мир тоже переживает тяжелое время. Хотя многие автопроизводители пытаются наладить производство и повысить спрос на свою продукцию. Напомним, что еще пару месяцев назад на автомобильном рынке начал отмечаться рост спроса на машины. Однако, в этот список не входили электрокары. Компании, которые в настоящее время выпускают подобные транспортные средства, пытаются спровоцировать повышение спроса совсем нестандартными методами.
Renault Zoe. Производитель из Франции не так давно выпустил на рынок электрический автомобиль Zoe. Из-за маленького спроса в Европе в дилерских центрах стали предлагаться скидки, которые порой могут доходить до 100%. Только представьте — получить современный электрокар от известного бренда абсолютно бесплатно.
На рынке нужно было в срочном порядке простимулировать спрос, в противном случае, модель бы убрали с продажи. Авторы данной идеи из Германии добились своего, сегодня в Европе этим предложением и действующей скидкой заинтересовано более 3000 человек. В немецких дилерских центрах после пандемии успели оформить уже более 300 сделок, касающихся приобретения Renault Zoe. Примеру Германии решила последовать и Франция. Программа тоже направлена на электрокар Zoe. Недавно производитель сообщил, что оснастит своими транспортными средствами целый город абсолютно бесплатно. Выбор компании пал на небольшое поселение Аппи, расположенное в горах. Заметим, что местное население составляет всего 24 человека. Люди, живущие там, остро нуждаются в транспортных средствах. Производитель решил в рамках программы раздать всем жителям по автомобилю на бесплатной основе. Взамен требуется только одно — они должны вести дневник впечатлений и делиться ими с сотрудниками компании. Делается это для того, чтобы ошибки или недочеты, которые будут найдены в процессе эксплуатации, можно было устранить в будущем. Подобный случай является первым в мире. Возможно, некоторые производители внедрят такие же условия и программы, чтобы улучшать качество транспортного средства.
Подобные акции не будут длиться всю жизнь. Направлены эти программы на повышение спроса на рынке и улучшение качества автомобилей. У некоторых жителей Германии и Франции еще есть все шансы заскочить в последний вагон.
Итог. Падение спроса на электрокары заставляет многих производителей задумываться о предоставлении скидок или специальных условий. Самым находчивым оказался Renault, который решил на бесплатной основе оснастить целый посёлок своей моделью Zoe.
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Автоновости , Renault Zoe , Renault
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