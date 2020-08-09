Бесплатные электрокары от Renault во Франции 

Автомобильный рынок до недавнего времени считался одним из самых прочных. Постоянный спрос на транспортные средства вызывал много предложений со стороны производителей. Никто не мог полагать, что это сможет измениться в один момент.

Пандемия коронавируса затронула, пожалуй, все сферы жизни. Перелеты, туризм, предприятия питания, досуга и размещения — все эти сегменты столкнулись с огромной волной кризиса. Процветать за эти полгода стали только аптеки и больницы, где люди часами стояли в очередях за масками и антисептиками. Автомобильный мир тоже переживает тяжелое время. Хотя многие автопроизводители пытаются наладить производство и повысить спрос на свою продукцию. Напомним, что еще пару месяцев назад на автомобильном рынке начал отмечаться рост спроса на машины. Однако, в этот список не входили электрокары. Компании, которые в настоящее время выпускают подобные транспортные средства, пытаются спровоцировать повышение спроса совсем нестандартными методами.

Renault Zoe. Производитель из Франции не так давно выпустил на рынок электрический автомобиль Zoe. Из-за маленького спроса в Европе в дилерских центрах стали предлагаться скидки, которые порой могут доходить до 100%. Только представьте — получить современный электрокар от известного бренда абсолютно бесплатно. Производитель из Франции не так давно выпустил на рынок электрический автомобиль Zoe. Из-за маленького спроса в Европе в дилерских центрах стали предлагаться скидки, которые порой могут доходить до 100%. Только представьте — получить современный электрокар от известного бренда абсолютно бесплатно.

На рынке нужно было в срочном порядке простимулировать спрос, в противном случае, модель бы убрали с продажи. Авторы данной идеи из Германии добились своего, сегодня в Европе этим предложением и действующей скидкой заинтересовано более 3000 человек. В немецких дилерских центрах после пандемии успели оформить уже более 300 сделок, касающихся приобретения Renault Zoe. Примеру Германии решила последовать и Франция. Программа тоже направлена на электрокар Zoe. Недавно производитель сообщил, что оснастит своими транспортными средствами целый город абсолютно бесплатно. Выбор компании пал на небольшое поселение Аппи, расположенное в горах. Заметим, что местное население составляет всего 24 человека. Люди, живущие там, остро нуждаются в транспортных средствах. Производитель решил в рамках программы раздать всем жителям по автомобилю на бесплатной основе. Взамен требуется только одно — они должны вести дневник впечатлений и делиться ими с сотрудниками компании. Делается это для того, чтобы ошибки или недочеты, которые будут найдены в процессе эксплуатации, можно было устранить в будущем. Подобный случай является первым в мире. Возможно, некоторые производители внедрят такие же условия и программы, чтобы улучшать качество транспортного средства.

Подобные акции не будут длиться всю жизнь. Направлены эти программы на повышение спроса на рынке и улучшение качества автомобилей. У некоторых жителей Германии и Франции еще есть все шансы заскочить в последний вагон.

Итог. Падение спроса на электрокары заставляет многих производителей задумываться о предоставлении скидок или специальных условий. Самым находчивым оказался Renault, который решил на бесплатной основе оснастить целый посёлок своей моделью Zoe.