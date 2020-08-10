Россияне купили 500 тысяч Lada с пробегом за полгода

Аналитики провели исследование рынка подержанных автомобилей и поделились результатами — за первые 6 месяцев россияне купили свыше 500 000 Lada с пробегом.

Аналитическое агентство «Автостат» изучило рынок авто с пробегом и пришло к выводу, что за первое полугодие было реализовано более 500 000 автомобилей с рук. Если сравнить этот показатель с предыдущим годом, можно заметить, что он снизился на 16.8%.

Бренд Lada сегодня занимает лидирующую позицию на данном рынке, ей принадлежит доля в 26.1%. Среди самых популярных моделей на первое место встала Lada 2114. За указанный период было куплено 52 632 единицы. Показатель упал на 18.6% по сравнению с прошлым годом.

Второе место заняла Lada 2107 с количеством продаж в 43 030 единиц. Данная модель тоже упала в перепродаже на 23%. В тройку лидеров также вошла Lada 2170 Priora. Показатель продаж на подержанном рынке упал на 18% до 40 000 экземпляров.

Четвертое и пятое место заняли Lada 2121 в кузове внедорожника с количеством перепродаж в 37 900 единиц и Lada 2190 Granta — 36 100.