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За первые 6 месяцев россияне купили более 500 тысяч Lada с пробегом 

Car.ru и ещё 5 2 часа назад
Россияне купили 500 тысяч Lada с пробегом за полгода
Фото: Car.ru
Аналитики провели исследование рынка подержанных автомобилей и поделились результатами — за первые 6 месяцев россияне купили свыше 500 000 Lada с пробегом.
Аналитическое агентство «Автостат» изучило рынок авто с пробегом и пришло к выводу, что за первое полугодие было реализовано более 500 000 автомобилей с рук. Если сравнить этот показатель с предыдущим годом, можно заметить, что он снизился на 16.8%.
Бренд Lada сегодня занимает лидирующую позицию на данном рынке, ей принадлежит доля в 26.1%. Среди самых популярных моделей на первое место встала Lada 2114. За указанный период было куплено 52 632 единицы. Показатель упал на 18.6% по сравнению с прошлым годом.
Второе место заняла Lada 2107 с количеством продаж в 43 030 единиц. Данная модель тоже упала в перепродаже на 23%. В тройку лидеров также вошла Lada 2170 Priora. Показатель продаж на подержанном рынке упал на 18% до 40 000 экземпляров.
Четвертое и пятое место заняли Lada 2121 в кузове внедорожника с количеством перепродаж в 37 900 единиц и Lada 2190 Granta — 36 100.
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Автоновости , Lada
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