Названы плюсы и минусы популярных цветов авто 

Эксперты издания Car.ru привели преимущества и недостатки самых распространенных цветов автомобилей. Ниже краткий анализ черного, белого, серого, красного и синего цветов.

Черные автомобили в большинстве случаев выбирают люди, склонные к минимализму и классике. Этот цвет подчеркивает статус и одинаково хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам. При это чёрный, пожалуй, — самый непрактичный цвет: на нем хорошо видны сколы и царапины и даже небольшой слой пыли придает авто вид давно не мытой машины. Кроме того, черные автомобили сильно греются на солнце, в результате чего у них выгорает лакокрасочное покрытие.

Белые машины в этой ситуации выглядят намного выгоднее: они не перегреваются на жаре, а вмятины, сколы и царапины на кузове практически не видны. В качестве минусов эксперты упоминают, что на белом фоне слишком хорошо заметны следы начинающейся коррозии, а также сложность в подборе оттенка в случае покраски элементов кузова.

Серый цвет наиболее популярен у российских автолюбителей. Дело в том, что он, по мнению журналистов, выглядит «намного дороже и презентабельнее, чем белый». При этом серые автомобили обладают всеми теми же преимуществами, что и белые.

Красные автомобили не слишком распространены, поскольку выглядят достаточно вызывающе. При этом у них есть явное преимущество: на них реже обращают внимание угонщики.

Наконец, синий цвет авто хорошо скрывает потертости и царапины, а также выглядит «очень красиво на дороге». Эксперты уверяют, что синие машины по удивительной статистике реже остальных попадают в ДТП.