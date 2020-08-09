Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы плюсы и минусы популярных цветов авто 

Павел Тиунов 2 часа назад
Названы плюсы и минусы популярных цветов авто
Фото: EPA/ТАСС
Эксперты издания Car.ru привели преимущества и недостатки самых распространенных цветов автомобилей. Ниже краткий анализ черного, белого, серого, красного и синего цветов.
Черные автомобили в большинстве случаев выбирают люди, склонные к минимализму и классике. Этот цвет подчеркивает статус и одинаково хорошо подходит как мужчинам, так и женщинам. При это чёрный, пожалуй, — самый непрактичный цвет: на нем хорошо видны сколы и царапины и даже небольшой слой пыли придает авто вид давно не мытой машины. Кроме того, черные автомобили сильно греются на солнце, в результате чего у них выгорает лакокрасочное покрытие.
Белые машины в этой ситуации выглядят намного выгоднее: они не перегреваются на жаре, а вмятины, сколы и царапины на кузове практически не видны. В качестве минусов эксперты упоминают, что на белом фоне слишком хорошо заметны следы начинающейся коррозии, а также сложность в подборе оттенка в случае покраски элементов кузова.
Серый цвет наиболее популярен у российских автолюбителей. Дело в том, что он, по мнению журналистов, выглядит «намного дороже и презентабельнее, чем белый». При этом серые автомобили обладают всеми теми же преимуществами, что и белые.
Красные автомобили не слишком распространены, поскольку выглядят достаточно вызывающе. При этом у них есть явное преимущество: на них реже обращают внимание угонщики.
Наконец, синий цвет авто хорошо скрывает потертости и царапины, а также выглядит «очень красиво на дороге». Эксперты уверяют, что синие машины по удивительной статистике реже остальных попадают в ДТП.
Видео дня. Новый стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в РФ
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить
Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить
Бюджетный кроссовер Kia Sonet: новые изображения
Бюджетный кроссовер Kia Sonet: новые изображения
Почему нельзя постоянно использовать ЭКО-режим
Почему нельзя постоянно использовать ЭКО-режим
«Ефремов находится в руках адвоката-шарлатана»
«Ефремов находится в руках адвоката-шарлатана»
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Владельцев авто предупредили о серьезных изменениях
01:03
Владельцев авто предупредили о серьезных изменениях
Бортжурнал
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
00:11
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение