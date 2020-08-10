В России вырос спрос на автомобили из Китая 

Аналитики проследили за продажами на автомобильном рынке и пришли к выводу, что спрос на автомобили из Китая в России не перестает увеличиваться.

Аналитическое агентство «Автостат» просмотрели уровень продаж на российском рынке за первое полугодие и поделились результатами — за это период отметился рост спроса на машины из Китая. За первые шесть месяцев было реализовано более 16 500 авто. Если сравнить этот показатель с предыдущим годом, можно заметить, что он вырос на 31.8%.

На основе статистики удалось составить рейтинг китайских марок. Так, первое место получил Haval, число продаж которого составило 6 480 автомобилей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 101.5%.

На второе место вышел производитель Geely, показатель которого приблизился к 4 402 проданных авто — это на 19.7% выше, чем в 2019. Замкнул тройку лидеров Chery с уровнем реализации в 2 692 единицы. Показатель вырос на 37%.

Четвертое и пятое место заняли Changan и FAW. Объем их реализации составил 1 515 и 561 автомобиль.