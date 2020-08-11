Объяснен рост цен на новые машины в России 

За последние пять лет стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на 40 процентов. Как объясняют в Автостате, это связано с ослаблением рубля по отношению к другим иностранным валютам. Также на стоимость повлияли инфляция, рост НДС и повышение утилизационного сбора.

Аналитики указали, что в 2015 году новая машина в среднем стоила 1,2 миллиона рублей, а в первом полугодии 2020-го легковушка обходится уже в 1,676 миллиона. «Аналогичный показатель у иномарок вырос еще сильнее — на 44 процента, или 600 тысяч рублей. Теперь средневзвешенная цена иномарки составляет 1,962 миллиона рублей, то есть около двух миллионов», — констатировали в Автостате.