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Объяснен рост цен на новые машины в России 

Lenta.ru и ещё 7 4 часа назад
Объяснен рост цен на новые машины в России
Фото: РИА Новости
За последние пять лет стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на 40 процентов. Как объясняют в Автостате, это связано с ослаблением рубля по отношению к другим иностранным валютам. Также на стоимость повлияли инфляция, рост НДС и повышение утилизационного сбора.
Аналитики указали, что в 2015 году новая машина в среднем стоила 1,2 миллиона рублей, а в первом полугодии 2020-го легковушка обходится уже в 1,676 миллиона. «Аналогичный показатель у иномарок вырос еще сильнее — на 44 процента, или 600 тысяч рублей. Теперь средневзвешенная цена иномарки составляет 1,962 миллиона рублей, то есть около двух миллионов», — констатировали в Автостате.
Сейчас самая популярная дешевая иномарка в России — Kia Rio, в среднем такие машины стоят 980 тысяч рублей. На втором месте по популярности — Volkswagen Polo по цене 890 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занимает Hyundai Solaris.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Hyundai , Kia , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Volkswagen , Kia Rio
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