Новые автомобили в России стали дороже на 40%

Новые автомобили на российском рынке существенно подорожали за пять лет. Аналитики заявили, что новое транспортное средство еще в 2015 году стоило на 40% меньше, нежели в 2020 году.

Так, пять лет назад можно было купить авто за 1,2 миллиона. И это была средняя цена по всему российскому рынку. Средняя стоимость иностранного авто достигала отметки в 1,36 миллиона рублей, отечественные же модели имели среднюю цену в полмиллиона рублей. Теперь же этот показатель для транспортного средства на российском рынке составляет 1,67 миллиона рублей. Это на 500 тысяч или 40% выше результата, зафиксированного 5 лет назад. Если отдельно изучить цены иностранных авто, то заметно еще большее изменение — на 600 тысяч рублей или 44% дороже. Средняя стоимость иномарки в 2020 году — почти 2 миллиона рублей.

Отечественные автомобили так же стали гораздо дороже — в среднем на 190 тысяч рублей или 37%. Сейчас их средняя стоимость достигла 700 тысяч рублей.

Причины очевидны — девальвация государственной валюты, падение цен на нефть, рост ставки по НДС и инфляция.