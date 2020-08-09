«LADA Vesta будто подменили за 4 года»

Появившись на российском авторынке в 2015 году, LADA Vesta позиционировалась как реальный конкурент иномаркам. Автолюбители массово отмечали положительные перемены в отечественной модели. Но бывало и так, что в один не очень прекрасный момент, машина менялась на глазах.

Наш читатель, не без оглядки на мнение других автолюбителей, в 2016 году приобрел себе LADA Vesta с 1,6-литровым силовым агрегатом на 106 л.с. и механической коробкой передач. Но по прошествии четырех лет, автовладелец серьезно разочаровался в своем приобретении.

Как он сам сообщает, машина работала великолепно буквально до пробега в 50 000 километров. Затем "Весту" словно подменили. Создается такое впечатление, что после пробега гарантийных 50 000 километров, в машине срабатывает какой-то датчик, отвечающий за разрушение.

За прошлый год, за пробег 25 000 километров, было потрачено около 50 000 рублей на ремонтные работы различного плана.

Кроме периодической замены рабочих жидкостей и ремня ГРМ, нашему собеседнику пришлось бороться со скрипом дверей во время открывания и закрывания. Нажатие на педаль тормоза приводило к свисту в салоне. Попав под ливень, автолюбитель обнаружил воду в передней двери со стороны водителя. Фары запотели в верхней части. А после даже короткой стоянки, двигатель бывает не заводится с первого раза.

Наш читатель очень разочарован и намерен продавать LADA Vesta. А вам приходилось сталкиваться с проблемами у данного авто, на таком небольшом пробеге, как описывает наш читатель? Поделитесь своей историей в комментариях.