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LADA Vesta будто подменили за 4 года, признался владелец 

Car.ru 4 часа назад
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
Фото: Car.ru
Появившись на российском авторынке в 2015 году, LADA Vesta позиционировалась как реальный конкурент иномаркам. Автолюбители массово отмечали положительные перемены в отечественной модели. Но бывало и так, что в один не очень прекрасный момент, машина менялась на глазах.
Наш читатель, не без оглядки на мнение других автолюбителей, в 2016 году приобрел себе LADA Vesta с 1,6-литровым силовым агрегатом на 106 л.с. и механической коробкой передач. Но по прошествии четырех лет, автовладелец серьезно разочаровался в своем приобретении.
Как он сам сообщает, машина работала великолепно буквально до пробега в 50 000 километров. Затем "Весту" словно подменили. Создается такое впечатление, что после пробега гарантийных 50 000 километров, в машине срабатывает какой-то датчик, отвечающий за разрушение.
За прошлый год, за пробег 25 000 километров, было потрачено около 50 000 рублей на ремонтные работы различного плана.
Кроме периодической замены рабочих жидкостей и ремня ГРМ, нашему собеседнику пришлось бороться со скрипом дверей во время открывания и закрывания. Нажатие на педаль тормоза приводило к свисту в салоне. Попав под ливень, автолюбитель обнаружил воду в передней двери со стороны водителя. Фары запотели в верхней части. А после даже короткой стоянки, двигатель бывает не заводится с первого раза.
Наш читатель очень разочарован и намерен продавать LADA Vesta. А вам приходилось сталкиваться с проблемами у данного авто, на таком небольшом пробеге, как описывает наш читатель? Поделитесь своей историей в комментариях.
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Комментарии 1
Автоновости , Lada Vesta , Lada
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