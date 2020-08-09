Американская компания Ford завершила производство последнего седана в своей модельной линейке: теперь марка будет выпускать только внедорожники, кроссоверы, пикапы и спорткар.

Нынешней весной Ford объявил о скорой отставке последнего седана в своей модельной гамме: Fusion, известный на европейском рынке под именем Mondeo, решено было снять с производства из-за падения спроса. В 2019 году в США было продано более 166 тысяч экземпляров седана, а ещё почти 37 тысяч автомобилей удалось реализовать в первом квартале текущего года. Теперь, как сообщает издание The Detroit Bureau, выпущен последний экземпляр седана Ford Fusion и наследника у него не будет. Отныне марка сосредоточится на более популярных внедорожниках, кроссоверах, пикапах и спорткаре Mustang.

Место последнего седана Ford на конвейере завода в мексиканском городе Эрмосильо займёт новейший Bronco Sport, который станет самым доступным кроссовером марки. Ранее Ford уже прекратил выпускать в США такие модели, как Fiesta, Focus и Taurus, чтобы освободить производственные площади под более перспективные новинки. Седаны постепенно уходят в историю и у других марок: Chevrolet недавно отправил на пенсию модель Impala, десятое поколение которой поступило в продажу в 2014 году. Автомобиль пользовался популярностью у полиции и таксопарков, но в 2019 году спрос упал до 45 тысяч автомобилей.