Mitsubishi заморозит поставки трех кроссоверов в Европу 

Компания Mitsubishi планирует заморозить поставки в Европу трех моделей: гибридного Outlander, компактного кроссовера ASX и кросс-купе Eclipse Cross. Об этом сообщает Autonews Europe со ссылкой на источник, близкий к японской марке.

О том, что Mitsubishi собирается сократить присутствие в Европе, стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что компания не будет выводить на европейские рынки новые автомобили — такой шаг призван сократить расходы на 20 процентов в течение двух лет. Основной фокус марки сместится на Азию, а деятельность на менее прибыльных рынках будет урезана до минимальной.

Однако, согласно новой информации от источника, план Mitsubishi оказался более радикальным. Речь идет не только о новых, а об уже существующих и успешно продающихся моделях: Outlander, ASX и Eclipse Cross, поставки которых прекратятся в сентябре. В первом полугодии 2020 года на эти модели пришлось 64 процента от общих продаж Mitsubishi в Европе, которые составили 53 242 автомобиля.

Также под вопросом оказалась судьба хэтчбека Mirage, бестселлера Mitsubishi в Европе, и пикапа L200. По данным Autonews Europe, они покинут европейский рынок в конце 2021 года.

«Без кроссоверов нет бизнеса. Дилеры не смогут выжить на продажах малолитражки и L200», — добавил источник.

Российские дилеры Mitsubishi пока не подтверждают информацию о заморозке поставок в Европу. На отечественном рынке на сегодняшний день доступен Outlander третьего поколения с бензиновыми моторами мощностью от 146 до 230 лошадиных сил. Стоимость внедорожника стартует с 1,7 миллиона рублей. Mitsubishi ASX предлагается с двигателями мощностью от 117 до 150 сил по стартовой цене в 1,5 миллиона рублей. Наконец, Eclipse Cross доступен у дилеров за 1,9 миллиона рублей. В движение его приводит безальтернативная «турбочетверка» мощностью 150 лошадиных сил.