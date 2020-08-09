Чем опасна для авто езда в ЭКО-режиме 

Регулярное использование ЭКО-режима, позволяющее экономить топливо, может привести к капитальному ремонту двигателя, сообщают эксперты издания Car.ru. При этом аналитики подчеркивают, что полностью отказываться от него тоже не стоит.

По словам специалистов, ЭКО-режим был создан специально для того, чтобы в дальней дороге можно было продлить запас хода при полном баке. Он определенно помогает экономить топливо, признают эксперты, но слишком частое его использование может навредить автомобилю.

Все дело в особенном режиме работы трансмиссии: скорости начинают переключаться «только в доступных случаях», как правило, уже при 2000 оборотов. Это приводит к снижению производительности топливного насоса и, как следствие, к так называемому масляному голоданию. В результате увеличиваются промежутки между поршнями и цилиндрами, появляется вибрация. В первую очередь страдают вкладыши и коленвал, а ремонт выливается в круглую сумму.

При этом опытные водители не рекомендуют полностью отказываться от использования ЭКО-режима, поскольку «иногда машине нужно давать отдохнуть и поработать на пониженной мощности».