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Чем опасна для авто езда в ЭКО-режиме 

Павел Тиунов 57 минут назад
Чем опасна для авто езда в ЭКО-режиме
Фото: depositphotos.com
Регулярное использование ЭКО-режима, позволяющее экономить топливо, может привести к капитальному ремонту двигателя, сообщают эксперты издания Car.ru. При этом аналитики подчеркивают, что полностью отказываться от него тоже не стоит.
По словам специалистов, ЭКО-режим был создан специально для того, чтобы в дальней дороге можно было продлить запас хода при полном баке. Он определенно помогает экономить топливо, признают эксперты, но слишком частое его использование может навредить автомобилю.
Все дело в особенном режиме работы трансмиссии: скорости начинают переключаться «только в доступных случаях», как правило, уже при 2000 оборотов. Это приводит к снижению производительности топливного насоса и, как следствие, к так называемому масляному голоданию. В результате увеличиваются промежутки между поршнями и цилиндрами, появляется вибрация. В первую очередь страдают вкладыши и коленвал, а ремонт выливается в круглую сумму.
При этом опытные водители не рекомендуют полностью отказываться от использования ЭКО-режима, поскольку «иногда машине нужно давать отдохнуть и поработать на пониженной мощности».
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Автоновости
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