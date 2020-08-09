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В Китае обнаружили уникальный Porsche Carrera GT 

Motor.ru 21 минуту назад
В Китае обнаружили уникальный Porsche Carrera GT
Фото: Motor
Китайский фотограф нашёл в здании давно заброшенного дилера марок Ferrari и Maserati в Гуанчжоу уникальный Porsche Carrera GT, выпущенный в трёх экземплярах.
В 2007 году в КНР объявили очередную кампанию по борьбе с коррупцией, в ходе которой китайские власти направили усилия на ограничение потребления предметов роскоши. В результате спрос на дорогие автомобили резко упал и многие дилеры вынуждены были закрыться. Теперь в Китае обнаружили уникальный Porsche Carrera GT, который простоял в одном из обанкротившихся дилерских центров Ferrari и Maserati в Гуанчжоу с 2012 года. Суперкар с серийным номером 1255 нашёл фотограф Джеймс Вон. Всего Porsche выпустила 1270 экземпляров Carrera GT.
Автомобиль примечателен тем, что является одним из трёх экземпляров модели, окрашенных в фирменный цвет Zanzibar Red Metallic. Согласно имеющимся данным, суперкар 2006 года выпуска успел побывать в Германии и России, прежде чем оказаться в Китае. В старом объявлении о продаже указано, что на тот момент у оранжево-красного Carrera GT было два владельца и пробег в 4581 километр. Нынешний пробег неизвестен, но едва ли он заметно изменился с тех пор: судя по фото, суперкар находится в отличном состоянии.
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Комментарии
Автоновости , Porsche Carrera GT , Ferrari , Porsche , Maserati , Джеймс Вон
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