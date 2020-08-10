В Лондоне состоится аукцион редких машин 

В Лондоне пройдет аукцион, на котором будут представлены самые редкие автомобили.

Торги состоятся с 4 по 6 сентября текущего года включительно. Для проведения аукциона выбран дворец Хэмптон-Корт. Мероприятие носит название Gooding Company. Впервые за историю проведения аукциона он состоится за пределами Америки.

Всего на аукционе представят 16 редких машин, которые прошли предварительную предпродажную подготовку и не имеют каких-либо проблем с документами. Предварительная стоимость всех автомобилей составляет 45,2 миллиона фунтов стерлингов. Стоимость каждой машины пока не озвучена.

Организаторы не сомневаются в том, что коллекционеры с удовольствием станут владельцами таких автомобилей, учитывая их уникальность, хорошее техническое и косметическое состояние, а также вполне адекватные цены. Для того, чтобы принять участие в торгах, нужно обратиться к организаторам для заполнения анкеты участника и внести фиксированный денежный взнос.