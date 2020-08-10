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В Лондоне состоится аукцион редких машин 

Car.ru 3 часа назад
В Лондоне состоится аукцион редких машин
Фото: Car.ru
В Лондоне пройдет аукцион, на котором будут представлены самые редкие автомобили.
Торги состоятся с 4 по 6 сентября текущего года включительно. Для проведения аукциона выбран дворец Хэмптон-Корт. Мероприятие носит название Gooding Company. Впервые за историю проведения аукциона он состоится за пределами Америки.
Всего на аукционе представят 16 редких машин, которые прошли предварительную предпродажную подготовку и не имеют каких-либо проблем с документами. Предварительная стоимость всех автомобилей составляет 45,2 миллиона фунтов стерлингов. Стоимость каждой машины пока не озвучена.
Организаторы не сомневаются в том, что коллекционеры с удовольствием станут владельцами таких автомобилей, учитывая их уникальность, хорошее техническое и косметическое состояние, а также вполне адекватные цены. Для того, чтобы принять участие в торгах, нужно обратиться к организаторам для заполнения анкеты участника и внести фиксированный денежный взнос.
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