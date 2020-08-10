Имущество российских заводов Ford пустят с молотка

«Российский аукционный дом» (РАД) повторно выставил на торги имущество российских автозаводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах. На торгах распродадут инструменты и оборудование (всего 89 лотов) — почти на всё будут действовать скидки до 40 процентов. Аукцион назначен на 28 августа.
Предметами торгов станут погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электроштабелеры, подъемники и прочее имущество предприятий. Общая сумма всех 89 лотов с учётом скидки составляет 26,9 миллиона рублей. В РАД подчеркнули, что оборудование в хорошем состоянии, оно регулярно обслуживалось, и при этом продается «по значительно более привлекательной цене, чем новые иностранные аналоги».
Имущество закрытых заводов Ford уже выставляли на торги весной 2020 года: тогда пытались подать всё — от отверток до сварочных роботов. Однако с первого раза оборудование и инструменты пристроить не удалось, так что их выставили на аукцион повторно.
Весной 2019 года компания Ford объявила о реструктуризации бизнеса в России, в ходе которой рынок покинули все легковые автомобили бренда, а заводы закрылись. Исключением стал коммерческий фургон Transit, который по-прежнему собирают в Елабуге. Остальные площадки, а том числе в Ленобласти и Набережных Челнах, а также моторный завод в Елабуге, прекратили работу. Претендентов на покупку этих предприятий пока нет.
Зато известна судьба ещё одного пустующего завода Ленобласти — предприятия General Motors в Шушарах, которое было законсервировано в 2015 году. В начале августа 2020 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство компании Hyundai на покупку 94,83 процента производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто». Во сколько южнокорейскому бренду обойдётся петербургский завод, пока не сообщается.