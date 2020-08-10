Имущество российских заводов Ford пустят с молотка

«Российский аукционный дом» (РАД) повторно выставил на торги имущество российских автозаводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах. На торгах распродадут инструменты и оборудование (всего 89 лотов) — почти на всё будут действовать скидки до 40 процентов. Аукцион назначен на 28 августа.

Предметами торгов станут погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электроштабелеры, подъемники и прочее имущество предприятий. Общая сумма всех 89 лотов с учётом скидки составляет 26,9 миллиона рублей. В РАД подчеркнули, что оборудование в хорошем состоянии, оно регулярно обслуживалось, и при этом продается «по значительно более привлекательной цене, чем новые иностранные аналоги».

Имущество закрытых заводов Ford уже выставляли на торги весной 2020 года: тогда пытались подать всё — от отверток до сварочных роботов. Однако с первого раза оборудование и инструменты пристроить не удалось, так что их выставили на аукцион повторно.

Весной 2019 года компания Ford объявила о реструктуризации бизнеса в России, в ходе которой рынок покинули все легковые автомобили бренда, а заводы закрылись. Исключением стал коммерческий фургон Transit, который по-прежнему собирают в Елабуге. Остальные площадки, а том числе в Ленобласти и Набережных Челнах, а также моторный завод в Елабуге, прекратили работу. Претендентов на покупку этих предприятий пока нет.